L'euro vers une semaine record après la BCE

Vers 10H00 GMT (11H00, heure de Bruxelles), l'euro prenait 0,22% à 1,1465 dollar pour un euro.

Sept jours plus tôt, l'euro avait reculé jusqu'à son plus bas depuis juin 2020, à 1,1132 dollar, avant de se redresser et d'enchaîner les hausses face au billet vert, pour finalement gagner 2,8% sur la semaine, une performance plus vue depuis mars 2020.