Un rendement moyen de 9,08% pour les fonds de pension belges l'an dernier

Avec des taux d'intérêt bas, une inflation élevée, donc, et une faible croissance de l'emploi et de la productivité, l'environnement actuel est très défavorable au financement des pensions et des épargnants, a situé PensioPlus. Tant que l'inflation reste supérieure aux taux d'intérêt, les obligations ne constituent en effet plus une valeur refuge.

Celui qui épargne pour sa pension est donc obligé de prendre plus de risques pour obtenir des rendements. L'atout des fonds de pension est qu'ils sont des investisseurs à long terme, très diversifiés et qui investissent principalement dans l'économie réelle. "L'investissement sans risque pour les pensions n'existe plus. L'épargnant doit prendre des risques pour obtenir des rendements mais l'horizon temporel est son principal atout", développe l'organisation sectorielle. "Plus il investit à long terme, moins il y a de risques. Par conséquent, investir dans les actifs réels à long terme est toujours rentable", résume-t-elle.