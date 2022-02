Les Red Panthers ont-elles les moyens de leurs ambitions?

Comme les Red Lions, c’est sous le soleil sud-américain que les protégées de Raoul Ehren poursuivent leur préparation pour la prochaine Coupe du monde (1 au 17 juillet). À peine rentrée d’un stage intensif de 8 jours à Valence, mi-janvier, elles ont, à présent, posé leurs valises à Buenos Aires pour 2 semaines de travail intensif avant la reprise de Pro League et un double duel face à l’Argentine programmé les 12 et le 13 février. Les Panthères sont donc au travail. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’elles ne rechignent pas à la tâche depuis 14 mois et la reprise en main de l’équipe par le sélectionneur néerlandais.