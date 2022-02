Météo: l’IRM émet une alerte jaune sur toute la Belgique

Le vent sera assez fort et parfois fort dans les terres et variera de fort à très fort à la côte.

Il fera toujours très nuageux vendredi après-midi avec quelques bruines qui laisseront progressivement leur place à des pluies plus marquées qui traverseront le pays d’ouest en est, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Temporairement intenses, ces précipitations pourraient être accompagnées de grésil et prendront un caractère hivernal dans les Hautes-Fagnes avec 1 ou 2 cm de neige possibles. Le temps s’éclaircira et il fera plus sec en fin d’après-midi.

Le vent sera assez fort et parfois fort dans les terres et variera de fort à très fort à la côte. Il soufflera d’abord au sud-ouest avant de virer au nord-est. Les rafales de vent pourront atteindre 70 ou 75 km/h, voire 80 ou un peu plus localement. L’IRM a d’ailleurs émis une alerte jaune pour le vent sur l’ensemble de la Belgique. Les maximas seront compris entre 4 et 9 degrés.

La zone de précipitation quittera notre territoire en début de soirée et fera place à un temps sec et dégagé au cours de la nuit sur une grande, partie du territoire à l’exception du sud du sillon Sambre et Meuse où des nuages bas feront leur apparition. Le thermomètre chutera autour de -1 ou -2 degrés en Ardenne, -1 à 1 degré ailleurs et jusqu’à 4 degrés à la côte. Le vent faiblira et deviendra faible à modéré dans l’intérieur du pays et fort au littoral.