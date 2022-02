Le jeune Anversois Maxim Van Gils remporte la 4e étape du Saudi Tour en solitaire (vidéo)

Le peloton avait au menu de la journée 149 km entre Winter Park et Skyviews de Harrat Uwayrid, avec une ascension finale de 4 kilomètres comprenant une portion de 2,7 km à 12%, avec une pointe à 22%, dont le sommet était situé à 8,3 km de la banderole d’arrivée.

Van Gils enlève à 22 ans sa première victoire professionnelle et offre déjà un quatrième succès cette saison à la formation Lotto Soudal. Cinquième du classement général au départ de l’étape, à 17 secondes du Colombien Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), il devient le leader avec 36 secondes d’avance sur Buitrago à la veille de la dernière étape qui ne devrait plus apporter de changement au général. Le Portugais Rui Costa (UAE Team emirates) est troisième à 48 secondes.

Un groupe de seize échappés dans lequel figuraient trois Belges, Maxim Van Gils, Tim Declercq et Bert Van Lerberghe, et cinq des sept coureurs de Quick Step-Alpha Vinyl (Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Jannik Steimle, Declercq et Van Lerberghe) a profité du vent et des bordures pour fausser compagnie au peloton à un peu plus d’une heure de l’arrivée. Il a abordé l’ascension finale avec une bonne minute d’avance sur le peloton dans lequel figurait le leader de la course.

La sélection s’est opérée dans un premier temps par l’arrière. Quand les forts pourcentages se sont présentés, plusieurs coureurs étaient contraints de zigzaguer sur la route. Bagioli a alors accéléré et seul Van Gils a réussi à l’accompagner avant de filer seul à un peu plus de 500 m du sommet.