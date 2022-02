Podcast – Des gendarmes de l’espace à l’accent belge Comment gérer les satellites et les débris qui se multiplient dans l’espace ? Comment éviter les collisions au-delà de la stratosphère ? Pour le moment, il n’y a pas de régulateur de l’espace. L’Union européenne a demandé à des chercheurs de la KUL de coordonner les réflexions européennes sur le sujet. Il faut sécuriser l’espace comme on l’a fait pour le ciel.

Par Sandrine Puissant et Eric Renette Publié le 4/02/2022 à 13:05 Temps de lecture: 2 min

Après les contrôleurs du ciel, connaîtra-t-on bientôt les contrôleurs ou les gendarmes de l’espace ? La question est sur la table des négociations internationales en 2022. La multiplication des constellations de satellites n’y est pas pour rien. Plus il y a d’objets tournant autour de la terre, plus il y a de risques de collisions.

Starlink, la constellation de satellites de télécommunication de SpaceX, la société d’Elon Musk, vient de déployer son 2.000e satellite autour de la Terre. Le milliardaire américain a prévu d’en déployer 10.000 de plus d’ici 2025 et 40.000 à plus long terme. Jeff Bezos (Amazon) projette de lancer 3.000 satellites d’ici 2026 pour sa constellation Project Kuiper. D’autres projets existent (OneWeb, 600 satellites…) ou sont envisagés, comme le Rwanda qui rêve d’une chaîne de plus de 300.000 nano-satellites !

C’est dans ce contexte que la régulation de l’espace, tant pour les lancements que pour la gestion des débris, se trouve aujourd’hui à l’agenda de très nombreux pays. L’Union européenne vient d’ailleurs de désigner le Leuven Centre for Global Governance Studies (GGS) de la KUL, pour coordonner un projet pilote sur la gestion du trafic spatial (STM) avec divers partenaires. Son appel à contribution pour « la gestion du trafic spatial, élaboration d’une stratégie de l’Union pour une utilisation plus sûre et durable de l’espace » souligne une « quantité de débris spatiaux à des niveaux alarmants » et admet également que « l’adoption de mesures strictes ne suscite guère l’enthousiasme actuellement ».