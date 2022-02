Le match USA – Honduras s’est joué par -17 degrés: deux joueurs honduriens sortis sur hypothermie! (vidéo)

Les États-Unis ont reçu ce mercredi, dans le Minnesota, le Honduras à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les conditions climatiques étaient pour le moins extrêmes ! Les Américains, deuxièmes de la zone Concacaf ont en effet affronté des Honduriens sous un baromètre qui affichait, selon l’AFP, -17º Celsius au coup d’envoi ! Si au niveau du score, les États-Unis ont battu 3-0 et ont ainsi conforté leur deuxième place du groupe des qualifications de la zone Concacaf. Mais, le plus inquiétant reste le fait que le gardien Luis Lopez et l’attaquant Romell Quioto du Honduras sont sortis pour cause d’hypothermie.

Une situation qui n’a pas manqué d’agacer le sélectionneur hondurien, Hernan Gomez. « Ce n’est pas normal, la partie n’a même pas commencé que j’ai hâte qu’elle se termine. Nous ne sommes pas là pour profiter, mais pour souffrir », se plaignait-il avant la rencontre comme rapporte le journal français L’Equipe.