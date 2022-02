17 résidents d’une maison de repos évacués: les gérants déférés devant un juge d’instruction

Le parquet précise que la licence avait été retirée en juin 2021 aux établissements parce qu’ils ne respectaient pas les règles. « Les résidences devaient accueillir des personnes âgées autonomes. Des contrôles ont révélé entre autres que la Résidence Beauprez accueillait des personnes âgées non autonomes et que la prise en charge était clairement insuffisante ». La résidence pour seniors De Kloef dispose encore d’une licence pour l’exploitation de résidences services. L’établissement Beauprez avait entre-temps repris ses activités en tant que projet de cohabitation sous l’association sans but lucratif Alegria.

Pourquoi aucune mesure n’a été prise plus vite ? « Après la fermeture, une autre inspection a eu lieu un mois plus tard, mais il n’y avait aucun signe de poursuite de l’exploitation », a déclaré Joris Moonens, le porte-parole de l’Agence flamande pour les soins et la santé, à Belga. « Il y a aussi eu des contacts avec la police locale lorsqu’il y avait de nouvelles domiciliations dans les bâtiments mais il nous a été dit qu’il ne s’agissait pas de personnes âgées nécessitant des soins », a-t-il encore précisé. « Nous ne sommes pas compétents pour ce qu’il se produit sur le marché privé. Nous pouvons faire des inspections si on suspecte une exploitation illégale mais ce n’était pas le cas ici. »