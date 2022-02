Nouvelle arrivée chez les Diables rouges: l’Anglais Anthony Barry rejoint le staff de Roberto Martinez

La Fédération irlandaise de football (FAI) a annoncé vendredi qu’Anthony Barry, adjoint de Stephen Kenny à la tête de l’équipe nationale d’Irlande, allait rejoindre le staff technique de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. L’Union belge n’a pas encore communiqué à ce propos.

« Je ne pouvais pas laisser passer l’opportunité de rejoindre la Belgique et ainsi prendre part à la phase finale de la prochaine Coupe du monde », a lancé le technicien anglais de 35 ans, qui a joué en League One à Yeovil Town entre 2005 et 2007. Barry fait aussi partie du staff technique de Chelsea depuis août 2020.