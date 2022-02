Le sémioticien: «Lire de droite à gauche, c’est un enrichissement»

Les mangas se lisent de droite à gauche, comme la langue japonaise. Cela induit-il une modification de la vision et de la pensée de ceux qui, habitués à lire de gauche à droite, se lancent dans un autre système de lecture ? On pourrait le craindre, peut-être. Jean-Marie Klinkenberg, professeur émérite de sémiotique à l’ULiège, ne le croit pas du tout. Pour lui, l’œil et le cerveau sont bien équipés pour envisager tous les systèmes.

Lire de droite à gauche, c’est contraire à notre pratique.