A la conquête de la galaxie

Le manga a son génie fondateur, Osamu Tezuka, le Hergé nippon, auteur culte d’ Astro Boy , des Trois Adolf ou du Roi Léo , pillé par les studios Disney dans Le Roi Lion . Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Tezuka a inventé le découpage cinématographique et le graphisme original des mangas, où le réalisme et la caricature s’épousent dans l’émotion du trait. Mais il faut attendre les années 1980 pour voir percer le manga en France et en Belgique, sous la plume cyberpunk de Katsuhiro Otomo, avec Akira. Albator , le corsaire de l‘espace de Leiji Matsumoto, et Ghost in the shell , le cyborg féminin de Mamoru Oshii, s’engouffrent dans la brèche. Sur le petit écran, le Club Dorothée fait la promo de