Coronavirus: quels sont les symptômes du variant omicron?

Des chercheurs ont ainsi analysé les données les plus récentes sur le territoire de Londres. La moitié des personnes ayant déclaré des symptômes de rhume ont eu un test PCR positif, comme c’était le cas lorsque le variant delta était dominant au Royaume-Uni. Mais seule la moitié d’entre eux présentait également les trois symptômes classiques du variant delta : fièvre, toux, perte de l’odorat ou du goût.

Un nouveau symptôme fait son apparition : la diminution de l’appétit. « Nous l’avons constaté en Afrique du Sud également, la perte de l’odorat et du goût est beaucoup moins fréquente avec le variant omicron tandis que la fatigue en particulier est très fréquente », a récemment expliqué Marc Van Ranst au Nieuwsblad.

Pour le groupe d’experts britannique, il est nécessaire d’informer la population sur ces changements de symptômes. « Les sites officiels indiquent toujours que l’apparition soudaine d’une forte toux, la fièvre et la perte de l’odorat et du goût sont les principaux signes d’une infection au coronavirus. Et donc une indication pour se faire dépister et s’isoler », s’inquiète le professeur Tim Spector dans les colonnes du Guardian.