Le chicon perd de son aura auprès des 20-40 ans

Emblème de nos légumes d’hiver, le chicon n’a plus tout à fait la pêche puisque, selon la coopérative de fruits et légumes BelOrta, qui réunit plus de 1.400 producteurs tous azimuts, dont 76 de chicons, la consommation serait en chute continue, passant de 4 kg/an/personne voici dix ans à 3 kg aujourd’hui. Le point culminant se situait encore à 4,33 kg en 2008 mais, depuis lors, il y a eu dégringolade et le cap des 4 kg n’a plus jamais été dépassé. On est même tombé à 2,70 kg en 2017 pour remonter à 2,99 kg/an/habitant en 2020 et 2021.