Henry Vieuxtemps, toujours vivant grâce à la KBR

S’il est devenu commun de voir les conservateurs de musées courir les salles de vente pour récupérer une toile de Delvaux, un bronze de Meunier ou le manuscrit d’un roman de Simenon, on imagine trop peu souvent les musicologues tenter de capturer en vente publique les sonates et concertos d’un Grétry ou d’un Ysaÿe. Pourtant, lors d’une vente publique effectuée en ce mois d’octobre à Paris, plusieurs acheteurs institutionnels belges se sont distingués en emportant plusieurs lots de documents et manuscrits autographes des compositeurs Philippe Boesmans (1936-) et Henry Vieuxtemps (1820-1881).

Quelles mains attentives se trouvaient derrière ces enchères ?