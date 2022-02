Ce que vous devez savoir sur les Jeux olympiques d’hiver

La Belgique a remporté 6 médailles au total

Au cours de l’histoire des JO d’hiver, la Belgique a ramené six médailles : une en or, deux en argent et trois en bronze. La première était une médaille de bronze en 1924 avec l’épreuve de bobsleigh à 4 hommes. Dès l’édition suivante, le plat pays ramène aussi une médaille de bronze en patinage artisitique homme. L’unique médaille d’or a été remportée par le couple de patinage artistique formé par Micheline Lannoy et Philippe Baugniet en 1946. Lors de cette même édition, les 4 athlètes composant la team de bobsleigh ramènent également une médaille d’argent. Enfin, les deux dernières médailles ont été remportées dans la discipline de patinage de vitesse par deux Bart : Bart Verldkamp en 1998 et son poulain Bart Swings en 2018.

Norvège est le meilleur pays aux JO d’hiver

La Norvège est le pays qui comptabilise le plus de médailles olympiques aux Jeux d’hiver avec un total de 368 médailles dont 132 en or, 125 en argent et 111 en bronze. Les trois sportifs les plus médaillés des Jeux sont tous les trois Norvégiens. Il s’agit de Marit Bjørgen en ski de fond, Ole Einar Bjørndalen en biathlon et Bjørn Dæhlie en ski de fond. Ensemble, ils ont récolté 40 médailles olympiques.

19 athlètes belges sont en lice

Cette année, 19 athlètes belges se sont envolés direction Pékin pour tenter de ramener une médaille au pays. Nos Belges se retrouvent dans 9 disciplines différentes. En biathlon, 5 sportifs défendront les couleurs nationales : Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart, César Bauveais et Lotte Lie. En bobsleigh, ce seront Sara Aerts et An Vannieuwenhuyse. Kim Meylemans participera à l’épreuve skeleton. Côté ski, ce sont Armand Marchand, Sam Maes et Dries Van den broecke en ski alpin et Thibaut De Marre en ski de fond qui défendront nos couleurs. En snowboard, nous pouvons compter sur Evy Poppe. Loana Hendrickx tentera de décrocher une médaille en patinage artistique. Pour le patinage de vitesse, ce sont Bart Swings, déjà médaillé en 2018, Sandrine Tas et Matthias Vosté qui entreront en lice. Enfin, Hanne et Stijn Desmet disputeront l’épreuve de short-track.