«Au Congo, une grande déception populaire»

L’arrivée de la Chine, non liée au sombre passé colonial, avait suscité de grands espoirs chez les Congolais. Face aux abus et à la corruption, ces espérances se sont envolées.

Prenons le cas de la RD Congo. « Lorsque les autorités congolaises ont commencé à signer des contrats avec les Chinois, cela avait suscité beaucoup d’espoir : enfin un nouveau partenaire qui n’était pas lié au sombre passé de la colonisation », analyse Jimmy Kande, président du Réseau panafricain de lutte contre la corruption « Unis », et membre de la coordination Le Congo n’est pas à vendre.

« Mais plus d’une décennie plus tard, les gens se posent des questions. On nous avait vendu une coopération gagnant-gagnant, des contrats plus avantageux pour le Congo : grande est la déception populaire, notamment autour de projets de premier plan signés par l’ancien chef de l’État qui prévoyaient des travaux d’infrastructures contre les richesses minières : la partie chinoise n’a respecté que 25 % de ses engagements alors que l’extraction minière au bénéfice des Chinois, elle, tourne à plein régime… »