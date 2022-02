Le premier Brussels Padel Open prend forme

Le premier « Circus Brussels Padel Open », une étape officielle du circuit du championnat du monde du World Padel Tour, se tiendra dans le magnifique bâtiment classé de la Gare Maritime de Tour&Taxis, il est déjà assimilé au plus beau tournoi du monde indoor. Les (pré)qualifications rassembleront quelque 200 des meilleur(e)s joueurs et joueuses du monde, du 1er au 3 mai 2022 dans un club de Bruxelles ou aux alentours. Le tableau final, lui, verra s’affronter les 60 meilleurs compétiteurs, du 4 au 8 mai, sur le site de Tour&Taxis. Deux terrains y seront aménagés et permettront au public de ne rien manquer des affrontements entre les meilleurs binômes d’une discipline, pour rappel, née au Mexique, dont l’attrait se répand comme une traînée de poudre à travers tous les pays. Pour ajouter du piment à cet Open, des « wild cards » seront attribuées aux meilleurs spécialistes belges pour les qualifications et le tableau final.

L’affiche officielle de la compétition. - DR