Une jeune Belge disparue au Pérou

La disparition de Natacha de Crombrugghe a été signalée via une publication sur Facebook jeudi, qui précise que la jeune femme devait se rendre au canyon Del Colca.

Le SPF Affaires étrangères a confirmé, vendredi, qu’il « suit de près » la disparition d’une jeune Belge au Pérou, partie en trek seule et qui n’a plus donné de nouvelles depuis le 23 janvier.

« Notre équipe diplomatique sur place suit cela de très près. On est en contact avec la famille », a confirmé à Belga le porte-parole du ministère, Wouter Poels, qui souligne qu’il n’est pas possible de donner plus d’informations pour l’instant.