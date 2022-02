Un variant plus contagieux et plus agressif du VIH découvert en Belgique: ce que l’on sait

D’autres personnes aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni ont également été infectées par ce nouveau variant encore peu connu des scientifiques.

Un variant agressif du VIH qui mène plus rapidement au sida et est plus contagieux que les variants connus circule aux Pays-Bas. Le variant a également été découvert en Belgique, rapporte De Standaard jeudi.