Le règne extraordinaire d’Elizabeth II, devenue souveraine par accident

Elizabeth II célèbre dimanche les septante ans d’un règne, à la fois extraordinaire et tumultueux, qui a réussi à asseoir l’une des institutions les plus anachroniques au monde : la monarchie britannique.

Alors que le royaume doit célébrer le jubilé de platine royal début juin, la souveraine affiche un bilan largement positif qui se lit comme un conte de fées et un thriller de la haute société la plus secrète et la plus puissante de la planète.

L’écrivaine Penny Junior connaît la dynastie Windsor sur le bout des doigts. Qu’il s’agisse des déchirements familiaux, des liens entre le monarque et ses quatorze premiers ministres ou de la vie de celle qui est montée sur le trône par accident, aucune terrible convulsion du règne dont elle s’est fait la scribe ne l’a privée de cette lucidité : « Le quidam, qui a connu son accession, ne reconnaîtrait jamais le royaume d’aujourd’hui qui n’a plus rien à voir avec celui d’antan. Songez que les divorcés étaient interdits à la cour en 1952. Or, trois des quatre enfants ont divorcé, dont son dauphin qui a épousé une divorcée ».