Passer son permis B : les retards se résorbent

En Belgique, la crise sanitaire a causé par deux fois la fermeture prolongée des auto-écoles et des centres d’examen de conduite : de mars 2020 à mai 2020 et de novembre 2020 à janvier 2021. Les candidats au permis de conduire ont dû faire face à des délais de réservation dépassant les six à neuf mois pour pouvoir passer l’examen pratique mais le retard a été depuis résorbé tant en Wallonie qu’à Bruxelles.

« Actuellement à Bruxelles, il faut compter quatre à cinq semaines pour passer un examen sur la voie publique dans les deux centres existants. Pour le permis théorique et le test de perception des risques, comptez trois semaines », précise Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.