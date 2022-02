Pourquoi il faudra compter sur l’Antwerp dans la course au titre

Revenu à septs points de l’Union Saint-Gilloise, l’Antwerp a fait le plein de confiance avant le choc de ce samedi. Et si, finalement, le Great Old était le principal concurrent des joueurs de Felice Mazzù dans la lutte pour le titre national ?

Pour Paul Gheysens, la fin et la faim justifient les moyens. Depuis plusieurs mois, l’omnipotent président de l’Antwerp ne cesse d’injecter de l’argent frais dans son club – il vient d’opérer sa huitième augmentation de capital pour un total de 70 millions d’euros –, ce qui ne laisse la place à aucun doute. L’objectif affirmé et assumé est de concurrencer le Club Bruges. Et, de facto, de viser le titre. Si l’Union perturbe actuellement les plans des deux clubs néerlandophones, l’Antwerp s’érige, au gré des semaines et des performances de choix, comme un très sérieux candidat au sacre. 65 ans après son dernier couronnement national, le Great Old semble avoir toutes les cartes en main pour reconquérir le trône.

1 L’équipe a (enfin) atteint son rythme de croisière