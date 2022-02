Jean Butez: «Ce sera une bataille psychologique»

Au Bosuil, ce sera l’ambiance des grands soirs pour la réception de l’Union ce samedi. « Avec le retour de notre public, ça va être un chouette match. Pour nous, en tout cas, c’est une donnée très importante », précise Jean Butez, le gardien du Matricule 1. « On tient la forme, on a fait le plein de confiance. Mais l’Union également. On va assister une bataille psychologique car on veut essayer de mettre encore davantage de pression sur cette équipe au classement. Mais ce sera aussi et surtout une belle bataille sportive sur le terrain. Personnellement, j’adore disputer ce genre de match à enjeu. Une joute entre le premier et le deuxième, c’est toujours galvanisant. L’adrénaline sera à son summum. »