Hydrogène vert: «Liquéfier le soleil et le vent d’Oman» pour les importer en Belgique

A Oman, un vaste projet de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, au départ d’énergie solaire et éolienne, associe des entreprises belges, le port d’Anvers et Deme. Le Roi et la reine les ont découverts ce vendredi.

Il y a la mer (la mer d’Arabie). Il y a la terre (le désert, en fait). Le vent, qui souffle surtout la nuit. Et le soleil qui inonde le tout. L’endroit idéal pour produire de l’énergie éolienne et solaire, et grâce à elles, de l’hydrogène vert, par électrolyse de l’eau.

C’est donc là, à Duqm, dans le sud-est du pays, que le sultanat d’Oman a décidé, voici dix ans, d’implanter un nouveau port, pour tous les types de cargos grâce à 18 mètres de profondeur. Mais aussi une « zone économique spéciale et zone franche » sur… 5.000 hectares, dédiée à l’industrie, à la pêche, mais aussi aux énergies vertes (panneaux solaires, éoliennes, hydrogène). Un projet dont des sociétés belges sont co-actionnaires : le port d’Anvers et l’entreprise Deme (spécialisée dans le dragage, mais aussi l’éolien). Et que le Roi et la reine ont officiellement inauguré ce vendredi, en compagnie du frère du Sultan.