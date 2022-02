Coronavirus: huit jeunes de 12 à 17 ans sur dix sont pour une troisième dose, selon une étude

Une étude de l’Université d’Anvers constate que huit jeunes sur dix, âgés de 12 à 17 ans et qui sont déjà vaccinés, sont en faveur d’une dose booster de vaccin anti-covid.

Parmi les jeunes de 12 à 17 ans qui ont déjà été vaccinés, huit sur dix sont pour une troisième dose de vaccin. C’est ce qu’a démontré une étude menée par l’Université d’Anvers en collaboration avec plusieurs autres universités. Il est frappant de constater que le chiffre est aujourd’hui beaucoup plus élevé qu’il y a un an, lorsque la question de cette dose booster avait déjà été posée.

Selon les chercheurs, d’autres changements sont également frappants par rapport au mois de février 2021. Premièrement, deux fois plus de personnes déclarent désormais serrer la main ou faire la bise à des personnes extérieures que leur propre famille. Deuxièmement, la part de personnes qui travaillent entièrement en télétravail a diminué de moitié. Selon les chercheurs, le bien-être mental prend une bonne direction, même si certains groupes restent plus vulnérables.

Pour les enfants de moins de 12 ans, les parents ont été interrogés. Parmi ces répondants, 42,5 % ont indiqué que leur enfant avait déjà été vacciné. 11,2 % le feront « certainement ou probablement », 7,7 % « peut-être » et 38,6 % « probablement ou certainement pas ». Les principales raisons invoquées par les parents pour ne pas vacciner un enfant âgé de 5 à 11 ans sont qu’ils pensent que le covid-19n’est pas assez grave pour les enfants, que la sécurité des vaccins n’est pas suffisamment garantie et enfin qu’un vaccin n’est plus nécessaire parce que l’enfant a déjà été atteint par le virus.