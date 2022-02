Tour de Valence: Remco Evenepoel cède les commandes du général à Vlasov, vainqueur en solitaire (vidéo)

Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) a levé les bras au sommet de l’Alto de las Antenas del Maigmo, théâtre de l’arrivée de la troisième étape du Tour de la Communauté de Valence (2.Pro), vendredi en Espagne. Après 155 kilomètres au départ d’Alicante et une ascension finale de 9,9 kilomètres à 7,5 %, ainsi qu’une partie finale non goudronnée sur 2 km, le Russe s’est imposé en solitaire et a dépossédé Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) de son maillot jaune de leader.