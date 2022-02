La revue de l’actu de Michel Lecomte: Phil, défenseur de la sécurité des cyclos

1 Le cycliste ne peut pas être un usager faible

La saison cycliste démarre en fanfare pour nos Belges. Même si l’on attendait Evenepoel au Tour de Valence, la bonne surprise c’est déjà la première victoire d’Arnaud De Lie sous le soleil de Palma. Le jeune (pas encore 20 ans) Luxo, de Lescheret (Vaux-sur-Sûre), est considéré à juste titre comme un réel espoir de notre cyclisme. Il côtoiera donc cette année Philippe Gibert. La dernière de l’exceptionnel Phil, qui remisera son vélo en fin de saison. Un Gilbert qui reste ambitieux et dont l’entourage est toujours émerveillé par l’état de forme, la volonté d’en découdre et d’en décrocher encore l’une ou l’autre. C’est son tempérament, au « Roi de la Redoute »… On imagine l’ambiance à Aywaille lors du prochain LBL.