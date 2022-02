L’hydrogène décliné à toutes les couleurs de l’arc-en-ciel

S’il est assez rare – ou à tout le moins difficilement accessible – l’état pur naturel, l’hydrogène nous est généreusement « offert » en abondantes quantités par notre planète : il est associé au carbone dans les hydrocarbures (CH4 dans le méthane), mais surtout à l’oxygène pour former… de l’eau (H2O). Depuis des décennies, il est utilisé dans l’industrie, principalement pour la fabrication d’ammoniac (lui-même utilisé dans les engrais chimiques), de méthanol et dans les raffineries. On en utilise environ 60 millions de tonnes par an, produites à 95 % à base d’énergies fossiles (charbon, lignite et surtout gaz naturel) par le procédé de « vaporeformage » – on parle alors d’hydrogène « noir », « brun » ou « gris ». Une technologie grandement émettrice de CO2 – de l’ordre de 10 à 20 kg de CO2 par kilo d’hydrogène produit.