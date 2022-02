Prix de l’énergie: la facture approche les 4.000 euros

L’électricité et le gaz naturel sont anormalement chers. C’est ce que démontrent une fois de plus les nouveaux chiffres de la Creg, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz.

De plus, selon la Creg, il s’agit d’une surestimation. Le profil de la famille moyenne qui est pris en compte a une consommation annuelle de gaz naturel de 23.000 kWh. Mais il s’agit d’un profil qui a 10 à 15 ans. Entre-temps, les chaudières sont devenues plus rentables et les maisons sont mieux isolées. C’est pourquoi, à partir d’avril, la Creg utilisera un nouveau profil. Dans ce nouveau profil, la consommation annuelle d’une famille moyenne tombera à 17.000 kWh par an.