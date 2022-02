L’hydrogène, un vecteur d’énergie(s) inédit pour notre industrie

Quand on évoque l’hydrogène, on pense souvent à ses applications potentielles les plus visibles : faire rouler des bus ou des camions, produire du kérosène neutre en carbone pour l’aviation, notamment. En Wallonie, terre d’industrie s’il en est, l’enjeu est encore plus profond : il s’agit aussi d’utiliser l’hydrogène pour décarboner une industrie lourde, qui comme dans la production de verre ou d’acier par exemple, émet beaucoup de CO2...

« Cet enjeu est majeur non seulement sur le plan environnemental mais aussi pour assurer notre avenir », plaide Jean Jouet, président du pôle de compétitivité wallon Mecatech. « Les émissions de CO2 vont être plus lourdement taxées, et il y va donc de notre compétitivité à long terme. Mais ce défi est aussi une opportunité, car les technologies que nous allons développer pourront soutenir nos entreprises à l’exportation. »