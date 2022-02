L’hydrogène, le monde entier s’y met

L’hydrogène pourrait révolutionner le paysage énergétique et industriel. Paré de bien des vertus, notamment climatiques, il n’est pas cependant facile à maîtriser et nécessite de colossaux investissements.

C’est peu de le dire : partout, la course à l’hydrogène est lancée. Et la Belgique entend ne pas en perdre une miette. Loin d’être une solution miracle pour tous les usages, vu sa faible efficacité énergétique, l’hydrogène n’en est pas moins un « game changer », ânonnent les experts. Qui insistent : l’avantage ira au « first mover ». En français : H2 va bouleverser le paysage énergétique mondial et ceux qui partent les premiers en tireront les fruits.