Le Bel 20 est parvenu à se maintenir au-dessus des 4.000 points

Elia (114,00) et WDP (36,10) chutaient également de 2,81% et 4,95%, Ageas (42,64) et Sofina (345,20) reculant de 1,80% et 1,88%, GBL (93,20) et Ackermans (169,40) de 1,29% et 1,63%.

Il subissait la pression de ses poids-lourds AB InBev (53,23) et KBC (77,72) qui abandonnaient 2,28% et 1,99% mais, également les plongeons de 7,33% et 7,50% des immobilières Aedifica (96,65) et Cofinimmo (118,40), impactées par les problèmes et la nouvelle décote du groupe Orpea.

arGEN-X (243,10) et Galapagos (57,34) se distinguaient en progressant de 2,62% et 1,96%, UCB (88,30) gagnant 2,25% alors que Solvay (107,70) reperdait 1,60%.

Proximus (17,84) était négative de 0,31% et Telenet (33,54) finalement inchangée, Orange Belgium (19,60) gagnant par ailleurs 2,51% tandis que Bpost (6,34) chutait de 4,52%.

Hors Bel 20, Greenyard (9,74) se distinguait par un bond de 6,8%. A l'opposé, VGP (236,00) et Montea (115,60) chutaient de 4,2% et 4,4%, Intervest Offices (26,20) et Shurgard (49,50) reculant de 2,8% et 3,5%, Ascensio (48,25) et Care Property Invest (24,30) de 3,4% et 2,8%, Befimmo (32,05) de 3,2%.

Deceuninck (3,08) plongeait de 7,8%, Bekaert (41,00) et Barco (17,71) reculant de 3% et 3,3%, Kinepolis (54,00) et EVS (21,00) de 1,1% et 2,3%.

Celyad (3,17) et Biocartis (2,83) étaient enfin négatives de 3,6% et 2,1% alors que Fagron (16,15) et Nyxoah (18,00) remontaient de 1,3% et 1,5%.