Prix de l'énergie - La facture de gaz frôle les 4.000 euros annuels sur la base des prix de janvier

Par ailleurs, la Creg souligne qu'il s'agit d'une surestimation, le profil des ménages n'étant plus réellement à jour, se basant sur une consommation de gaz de 23.000 kWh par an. Entre-temps, les maisons sont davantage isolées et les chaudières plus rentables. La Creg utilisera donc un nouveau profil à partir d'avril, avec une consommation annuelle moyenne par famille moyenne de 17.000 kWh par an.