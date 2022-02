Orpea - Rencontre vendredi prochain entre syndicats et direction d'Orpea Belgique

Depuis plusieurs jours et la parution d'une enquête à charge contre les conditions d'accueil dans des maisons repos françaises du groupe, l'entreprise est dans la tourmente. Plusieurs inspections, dont certaines inopinées, ont eu lieu en Belgique et ont permis d'identifier neuf résidences (trois en Wallonie, quatre à Bruxelles, deux en Flandre) sous surveillance, une en situation très préoccupante et d'autres encore avec des avis mitigés, liste la CNE.

"Orpea doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses 4.200 travailleurs et cela passera irrévocablement par une amélioration des conditions de travail et salariales du personnel", souligne l'organisation syndicale.

La filiale belge du groupe doit se remettre en question sans délai sur tous les aspects de sa gestion, estime ainsi le syndicat chrétien. Le Covid ne peut pas non plus être l'excuse systématique pour justifier tous les problèmes rencontrés sur le terrain, poursuit-il. "Ceux-ci se posaient déjà bien avant la crise, elle n'est venue qu'aggraver les choses."

A ses yeux, le discours ne pourra plus se limiter à des "on comprend", "on vous entend", "l'important c'est d'être positif". "Les travailleurs ayant fourni énormément d'efforts depuis des années, et encore plus ces deux dernières."