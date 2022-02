Cameron Puertas, un renfort de poids: «Prouver que l’Union ne s’est pas trompée!»

Le joueur suisse, qui possède également un passeport espagnol, a signé jusqu’en juin 2025 et est le transfert le plus cher de l’histoire du club saint-gillois. L’occasion de faire plus ample connaissance avec ce milieu de terrain de 23 ans.

Un… gardien qui s’est reconverti !

Jusqu’à ses 14 ans, Cameron Puertas évoluait… entre les perches du club de sa ville natale, Lausanne-Sport. Mais un beau jour, son destin a basculé. « Avant un match, mon entraîneur m’a dit de changer de tenue et de m’habiller en joueur de champ. J’étais content car, dans mon quartier avec mes amis, je n’allais jamais au but. Je suis monté au jeu et j’ai failli marquer. À partir de ce moment-là, je n’ai plus jamais renfilé les gants. »