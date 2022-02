Marché du livre: la France et la Belgique frappées de «mangamania»

Depuis dix ans, les ventes de bandes dessinées volent de record en record sur le marché franco-belge. En 2021, 85 millions d’albums ont été vendus pour un total de plus de 900 millions d’euros, dont 5,5 millions en Belgique : une croissance dopée par l’explosion des mangas, dont les ventes ont plus que doublé.

En France, une bande dessinée sur deux est aujourd’hui un manga. Les héros japonais pèsent 55 % du marché français et 47 % du marché belge francophone en nombre d’exemplaires vendus. La progression des mangas a été fulgurante l’an dernier : + 107 % en France et + 101 % en Belgique. Parmi le Top 10 des blockbusters de l’année, sept titres sont des mangas, tandis qu’Astérix, Blake et Mortimer et Mortelle Adèle sauvent l’honneur franco-belge. Au rayon des nouveautés, les mangas cartonnent (+ 77 %), et le fonds fait mieux encore (+ 100 %).