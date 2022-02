La laisse s’imposera partout en forêt de Soignes

C’est une situation incongrue que les visiteurs, de plus en plus nombreux en forêt de Soignes, ignorent. Sur les parties flamande et wallonne – respectivement environ 2.455 hectares et 263 ha –, un propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse partout et à tout moment. Sur la partie bruxelloise en revanche – 1.665 ha –, il peut laisser son animal en liberté. Mais celui-ci doit, dit le règlement, être « sous maîtrise » en permanence. Une notion peu claire… Exception à cette liberté : les réserves forestières, les zones de protection spéciales et les réserves naturelles. Soit environ 50 % du territoire de la forêt. Une situation illisible : difficile de savoir en se promenant si on se trouve en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles.