Bart Swings en veut toujours plus: «Une deuxième médaille olympique, ce serait gigantesque!»

Bart Swings entame, ce dimanche, ses troisièmes Jeux avec le 5.000 m. Le Louvaniste, médaillé d’argent en mass start en 2018, en veut toujours plus.

Quelques jours avant d’embarquer pour Pékin, coincé dans son appartement de Heerenveen, au nord des Pays-Bas, dont il ne sortait, covid oblige, que pour se rendre à la patinoire Thialf pour ses entraînements, Bart Swings était, comme à son habitude, d’un calme olympien. « Ca ne rend pas les choses très faciles mais je prends les mesures qu’il faut », disait-il. « Je me fais tester tous les deux ou trois jours, je me fais livrer mes repas après les avoir commandés en ligne, je ne donne plus d’interviews qu’en visioconférence. Ce serait un véritable cauchemar d’être positif aujourd’hui. Ou, pire, là-bas… »