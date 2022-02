Ski alpin: Kilde, le Viking qui se faufile à travers les rafales de vent

Comme le confie le prodige suisse Marco Odermatt, actuel leader de la Coupe du Monde, aussi polyvalent sur deux spatules que Wout van Aert sur deux roues, « le vent sera l’un des acteurs importants des courses dans les prochains jours. Dimanche, on n’assistera probablement pas à la descente la plus équitable de l’histoire mais c’est la vie… »

Malgré un grand soleil, le vent -annoncé à environ 45 km/h- a gêné les skieurs lors de premières séances d’entraînement tourmentées et refroidi le domaine situé à une heure au nord de Pékin, avec des températures comprises entre -36 et -28 degrés Celsius au départ, entre -19 et -15 degrés à l’arrivée.