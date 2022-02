Face à Eupen, Anderlecht veut briser la spirale négative

Avant l’enchaînement Cercle-Union, Anderlecht n’avait jamais perdu deux matches de rang cette saison. Cette première a eu pour effet de relancer Charleroi dans la lutte pour le Top 4. Pour les Mauves, il est impératif de reprendre la course en avant.

C’est l’un des côtés sympathiques d’une rencontre de football au Kehrweg : la configuration de la tribune principale fait en sorte que les journalistes sont placés juste derrière les dirigeants du club visiteur.

Jeudi soir, on pouvait donc observer de près toute la délégation anderlechtoise – Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke en tête – au fil des minutes de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique. En constatant que, comme toujours, le tout frais CEO du RSCA vit les matchs intensément. C’était palpable – doux euphémisme – lors des deux courses d’élan de Lior Refaelov au moment de botter ses penalties. Ses cris et ses poings serrés en disaient long. De sa satisfaction de voir Anderlecht prendre tôt les commandes de la rencontre mais également – surtout ? – d’arracher un partage plaçant le club bruxellois en position de force avant la manche retour. Sans doute aussi que l’intensité déployée par le CEO était liée à une forme de soulagement eu égard aux événements récents.