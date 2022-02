Coronavirus: pourquoi les experts recalent l’obligation vaccinale et le pass vaccinal

Pendant quatre jours, les experts se sont succédé à la commission Santé publique et la tendance ne va pas dans le sens du vaccin obligatoire ou d’un pass vaccinal.

Le momentum de l’obligation vaccinale est passé. » Cette phrase du psychologue Vincent Yzerbyt résume, à elle seule, l’opinion générale qui ressort du débat autour de l’obligation vaccinale. Deux semaines, trente experts entendus (seuls Leila Belkhir et Herman Goossens n’ont pas pu se libérer) par la commission Santé publique du Parlement fédéral et un constat : l’obligation vaccinale et le pass vaccinal sont rejetés par la plupart des intervenants.