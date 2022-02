Herman Van Holsbeeck passera lundi devant la chambre des mises en accusations

Herman Van Holsbeeck, ancien manager du RSC Anderlecht, comparaîtra lundi devant la chambre des mises en accusations, qui se prononcera au sujet de sa détention provisoire, a indiqué vendredi son avocat, Me Daniel Spreutels.

Le parquet fédéral et le juge d’instruction enquêtent depuis un certain temps sur des pratiques frauduleuses dans le milieu du football belge. Les transferts sortants d’Aleksandar Mitrovic et Chancel Mbemba vers le club anglais de Newcastle ainsi que celui de Youri Tielemans vers l’AS Monaco sont visés. Herman Van Holsbeeck est soupçonné d’avoir perçu une commission dans le cadre de certains transferts, à l’insu du RSCA.

« HVH » avait déjà été inculpé en 2019, alors soupçonné de blanchiment d’argent et faux mais libéré sous caution. Le 18 janvier, de nouveaux éléments d’enquête ont conduit à son placement sous mandat d’arrêt le lendemain.

Les avocats de M. Van Holsbeeck ont demandé, le 24 janvier, de libérer leur client, contestant ces nouveaux éléments et écartant tout risque de collusion.