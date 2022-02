Mohamed Salah et Sadio Mané ennemis d’un jour

Sénégal – Égypte en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, c’est comme si Jürgen Klopp n’avait rien dit sur l’inopportunité de cette CAN au beau milieu d’une saison. L’entraîneur de Liverpool a même laissé croire tout le contraire au lendemain de la victoire des Pharaons, aux tirs au but contre le Cameroun, pays hôte de cette 33e édition, qui ont rejoint ainsi les Lions de la Teranga pour une explication finale programmée ce dimanche dès 20 heures. Une finale rouge vif. Mané vs Salah.

« Je suis heureux de constater que mes joueurs jouent un rôle en vue », a lâché Klopp pour saluer le parcours de ses deux protégés. Sadio Mané et Mohamed Salah. Son 10 et son 11. Ses « Starsky et Hutch », indissociables des succès des « Reds », et associés sur l’affiche de cette apothéose continentale.