Coup d’envoi d’un programme unique en Europe de «coaching» des victimes de terrorisme

C’est un programme unique en Europe. Depuis début janvier, des victimes de terrorisme peuvent recevoir l’aide d’un coach – dites plutôt « coordinateur », d’après les organisateurs – pour naviguer dans les méandres administratifs belges, accéder aux informations et aux droits qui leur sont dus, comprendre les questions d’assurances, de pensions, d’héritages, de procédures judiciaires ou tout simplement recevoir une écoute humaine.

« Le coordinateur va analyser toutes les problématiques rencontrées par la victime et va approcher les structures existantes pour l’aider. Il ne fournit pas une aide psychologique, mais si besoin il pourra l’orienter vers les bonnes personnes. Le coordinateur ne prend pas non plus les décisions à la place de la personne, mais il va lui présenter les options qui s’offrent à elle dans un langage compréhensible », explique Philippe Vansteenkiste, le directeur de l’AISBL V-Europe, l’association qui gère ce projet.