Sur la pelouse de l’Antwerp, l’Union veut (encore) frapper un grand coup

Et si, au final, le match capital de l’Union en ce début d’année était celui face à l’Antwerp ? Bien plus encore que ceux récemment disputés face à Genk, Bruges et Anderlecht ? Car cette rencontre de ce samedi soir a comme des airs de tournant de la saison. En effet, en cas de victoire dans la Métropole, les Saint-Gillois mettraient leur adversaire, actuellement deuxième du classement, à dix points. Ils se rapprocheraient dès lors encore un petit peu plus des Playoffs 1 et pourraient véritablement se mettre à rêver encore plus grand. En cas de défaite par contre, ils sentiraient le souffle du matricule 1 dans leur cou. L’Antwerp reviendrait alors à quatre longueurs seulement, et relancerait le suspense. « Mais depuis le début du mois de janvier, on n’a que des gros matches, que des gros duels », tempère Felice Mazzù, le T1 de l’USG. « Pour moi, c’est dès lors un match comme un autre au niveau de la difficulté. Avec le fait, de plus, que l’Antwerp retrouvera son public.