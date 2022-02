Mathieu Cafaro a tout pour plaire au Standard

Un sourire malicieux, un pied droit délicieux et des coups francs soyeux. C’est en ces termes que par le biais d’une news publiée sur son site internet, le Stade de Reims avait pris congé, le 11 janvier dernier, de Mathieu Cafaro, après quatre ans et demi passés au stade Auguste-Delaune. Quatre années et demie terriblement contrastées, marquées par des hauts, à l’image de cette saison 2018-2019, la première du club champenois en Ligue 1, ponctuée de 9 buts et 3 assits en 36 matches, et des bas, qu’il a traversés avant de rejoindre le Standard, à six mois de l’expiration de son contrat.