D1A: le Sporting Charleroi domine Seraing et intègre le top 4 (2-0)

Charleroi a enchaîné une deuxième victoire en championnat après s’être imposé 2-0 vendredi soir aux dépens de Seraing en match d’ouverture de la 26e journée de Jupiler Pro League. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Jules Van Cleemput (18e) et Daan Heymans (83e). Les Sérésiens ont évolué à 10 contre 11 pendant plus d’une mi-temps après l’exclusion de Benjamin Boulenger.

La première occasion de la rencontre était à mettre à l’actif de Seraing à la 13e minute avec une frappe dans le rectangle de Georges Mikautadze sortie par un Bingourou Kamara attentif.

Cinq minutes plus tard, Anass Zaroury réalisait une longue transversale en direction du but de Seraing. Jules Van Cleemput était à la réception et contrôlait dans le rectangle avant de tromper du plat du pied le gardien venu à sa rencontre (18e, 1-0). Le défenseur carolo inscrivait son deuxième but de la saison contre le cours du jeu.

Menés au score, les Métallos voyaient leur tâche se compliquer un peu plus avec l’exclusion de Benjamin Boulenger juste après la demi-heure. Le défenseur stoppait Vakoun Bayo du bras en tant que dernier homme et écopait d’un second carton jaune. Il était renvoyé au vestiaire par l’arbitre Boterberg (31e).

En supériorité numérique dans le second acte, Charleroi ne montrait pas grand-chose jusqu’à la 59e minute avec Zaroury qui tentait la frappe enroulée à l’entrée du rectangle. Malheureusement pour lui, son envoi passait légèrement au-dessus des cages défendues par Gillaume Dietsch.