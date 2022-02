Loi contre le sexisme: condamnation de Redouane Ahrouch, le fondateur du parti Islam

Pour l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH), c’est une nouvelle victoire. Ce mercredi, la cour d’appel de Bruxelles a condamné Redouane Ahrouch, fondateur du parti Islam, à 4 mois de prison avec sursis sur base des articles 2 et 3 de la loi du 22 mai 2014 – dite « loi sexisme ». Et ce, en raison de son attitude au cours d’un échange avec la chroniqueuse Emmanuelle Praet, le 22 avril 2018 sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » (RTL-TVI). Invité à évoquer sa vision des femmes, Redouane Ahrouch refusa ce jour-là de serrer la main de la polémiste, mais aussi de la regarder tandis qu’il lui adressait la parole. Une plainte avait été déposée, l’IEFH avait suivi.