Les motos bousculent le circuit de Francorchamps (photos)

Le « plus beau circuit du monde » subit le plus gros lifting de son histoire centenaire. Avec pour première justification : le retour des 24 Heures de Francorchamps motos, les 4 et 5 juin.

« On ne parle pas simplement d’une rénovation du Circuit, mais aussi de la création d’une nouvelle atmosphère, » intervient Melchior Wathelet, président du circuit et de Spa Grand Prix. « On aborde une nouvelle partie de l’histoire du circuit. Ce sont de gros investissements, pour la sécurité, pour les spectateurs aussi, et ce après deux années difficiles à cause de la crise sanitaire. Un des objectifs est d’aller vers la MotoGP, mais pas pour l’instant. Nous avons reçu la reconnaissance grade C de la FIM, et c’est une première étape en vue de l’obtention du grade A (pour la MotoGP), pour lequel 30 millions supplémentaires ont été provisionnés. Mais cela dépend aussi du succès de ce que nous entreprenons maintenant, et en particulier de la réussite des 24 Heures de Francorchamps motos. »

Échappatoires « mixtes » : graviers et asphalte

Cette dualité se traduit par la réalisation d’échappatoires qui alternent désormais dégagements asphaltés (longtemps prônés par les « caisseux ») et bacs à graviers (dans lesquels les motards « préfèrent » se coucher)… Un double casse-tête que l’on remarque du côté du Raidillon bien sûr (fortement élargi), mais aussi aux Combes et Malmedy, à l’épingle de Bruxelles suivie du « speaker corner » qui proposera un tracé différencié pour les motards et les automobilistes, au Double Gauche, à Blanchimont et enfin à la Chicane, sans oublier la Source dont la sortie proposera également un joli lit de gravier interdisant tout élargissement de la trajectoire. Des travaux encore complétés par la construction d’une toute nouvelle antenne médicale flanquée d’un nouvel héliport, d’une rénovation de la fibre optique et de la sonorisation, et bien sûr de quelques tribunes et autres espaces VIP, à commencer par le majestueux édifice dressé dans le Raidillon, qui pourra accueillir 4.595 places assises et un millier de VIP ! À noter en revanche que les travaux de remplacement de la grande tribune démolie en face des « stands 24 Heures » ne pourront pas être réalisés cette année. Si bien que cet espace entraînera la construction de tribunes provisoire pour le Grand Prix F1. « Mais cela se traduira par un nombre de places assises plus important que d’habitude », fait remarquer Elisabeth Guillaume, qui n’a pas prévu de partir en vacances ces prochaines semaines…

Les photos des travaux