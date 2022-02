Remco Evenepoel: «Je suis battu par plus fort»

Remco Evenepoel avait raison de craindre ses adversaires, « tous de solides grimpeurs expérimentés », comme il le répéta à plusieurs reprises à l’approche de cette étape décisive du Tour de Valence. Aleksandr Vlasov, le seul à avoir pu limiter les dégâts derrière le Belge le premier jour à Torralba del Pinar, a hissé sa carcasse, son expérience et sa connaissance du parcours pour prendre une solide revanche sur son adversaire.

On pourra à l’infini discuter de l’intérêt de placer des chemins empierrés dans un final déjà très sévère en termes de dénivelé, dès lors qu’il convient sans doute de laisser à leurs courses comme les Strade Bianche ou Paris-Roubaix leurs spécificités, mais cet élément fait aujourd’hui de plus en plus partie des ingrédients proposés aux coureurs dans les courses par étapes.